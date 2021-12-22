О планах работы в округе № 7 на следующий год рассказала Ольга Фёдорова

17:00, 22 декабря 2021, ПАИ

Главной задачей работы на 2022 год в округе №7 является решение бытовых вопросов, которые помогут жителям округа меньше думать о быте. Об этом Псковскому агентству информации рассказала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова в эфире проекта ПАИ-live.

Депутат отметила необходимость асфальтирования дворовых территорий, решение проблем жителей микрорайона Шестака – Доставалова и нехватку детских игровых площадок. Также она напомнила о необходимости реконструкции территории бывшего концетрационного лагеря «Шталаг».

«Это всё то, что действительно должно менять наш микрорайон, ведь это лицо города. Если раньше Юбилейная была такой дальней улицей, то теперь это широкая магистраль, и, проезжая по ней, с одной стороны мы видим кладбище, воинское захоронение, с другой стороны – памятный знак «Шталагу» и эту заброшенную рощу…» – отметила она и подчернула, что необходимо сделать вид этого микрорайона достойным тех людей, которые живут здесь сейчас.

По словам Ольги Федоровой, в планах также решить вопрос водоотведения во дворе на улице Юбилейной, 65 и разобраться с проблемой разрушающейся многоэтажки.