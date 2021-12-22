Псковские депутаты готовят документацию для техэкспертизы разрушающейся многоэтажки на улице Юбилейной

16:22, 22 декабря 2021, ПАИ

Депутатский корпус принимает участие в подготовке документации для технической экспертизы разрушающейся многоэтажки на улице Юбилейной. Об этом Псковскому агентству информации рассказала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова в эфире проекта ПАИ-live.

Уже несколько лет подряд жильцов дома №32 на улице Юбилейной беспокоит аварийное состояние дома. Облицовочный кирпич в нескольких местах отходит на несколько сантиметров. По словам депутата, на данный момент готовится вся необходимая документация для технической экспертизы.

«Жители серьёзно обеспокоены. Это квартиры, которые они покупали, за которые платили большие деньги, в которых живут, это их жильё единственное. И это вопрос, который будет в ближайшее время рассмотрен. В зависимости от того, какая там будет обнаружена причина, будет принято какое-то непростое решение», – рассказала Ольга Федорова.