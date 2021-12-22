Байдарки, установки для биатлона, клюшки и другой инвентарь получили псковские спортивные школы
В Псковскую область поступили оборудование и инвентарь для спортивных школ. Как сообщили в региональном комитете по спорту, это произошло благодаря соглашению с Министерством промышленности и торговли РФ.
Так, в СШОР «Ника» привезли девять байдарок отечественного производства (четыре двойкии пять одиночек).
В СШ «Олимп» поступило 10 установок для биатлона, 55 хоккейных клюшек, а в спортшколу «Мастер» – комплект инвентаря для борьбы: маты, гантели, тренировочные манекены, гонг и многое другое.
Напомним, на прошлой неделе в рамках соглашения с Минпромторгом для парусной секции Пскова поступило пять яхт класса «Оптимист».
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