Байдарки, установки для биатлона, клюшки и другой инвентарь получили псковские спортивные школы

17:45, 22 декабря 2021, ПАИ

В Псковскую область поступили оборудование и инвентарь для спортивных школ. Как сообщили в региональном комитете по спорту, это произошло благодаря соглашению с Министерством промышленности и торговли РФ.

Так, в СШОР «Ника» привезли девять байдарок отечественного производства (четыре двойкии пять одиночек).

В СШ «Олимп» поступило 10 установок для биатлона, 55 хоккейных клюшек, а в спортшколу «Мастер» – комплект инвентаря для борьбы: маты, гантели, тренировочные манекены, гонг и многое другое.

Напомним, на прошлой неделе в рамках соглашения с Минпромторгом для парусной секции Пскова поступило пять яхт класса «Оптимист».