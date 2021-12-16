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Спорт

Новые яхты позволят набрать еще одну группу детей в псковскую секцию парусного спорта

16 декабря в Псков привезли пять яхт класса «Оптимист» для парусной школы. Ценный груз встречали директор МБУ СШОР «Ника» Константин Чижов и тренер по парусному спорту Сергей Оверкин.

По словам Сергея, яхты удалось получить благодаря участию псковских яхтсменов в правительственной программе импортозамещения. В 2020 году АНО «Псковская парусная регата» направила в Москву соответствующую заявку.

В комплект каждой яхты, изготовленной на одном из подмосковных предприятий, входят корпус, рангоут, парус, руль и другие составные части. Яхты класса «Оптимист» предназначены для детей в возрасте до 15 лет.

Как отметил тренер, число яхт в парусной школе теперь увеличилось до 11. Это позволит набрать в секцию еще одну группу ребят. Сейчас парусным спортом занимаются 28 юных псковичей в возрасте от 8 до 18 лет.

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