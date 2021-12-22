Более 500 тысяч рублей собрала Благотворительная Рождественская ярмарка ПИЛГ

18:28, 22 декабря 2021, ПАИ

Завершилась Благотворительная Рождественская ярмарка, которую уже в 11-й раз проводит Псковская инженерно-лингвистическая гимназия (ПИЛГ). В этом году благодаря ученикам, родителям, учителям и всем неравнодушным людям удалось собрать более 500 тысяч рублей. Средства направлены на оказание помощи подопечным Псковского областного отделения Российского детского фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пскова.

Товарами ярмарки стали открытки к Рождеству, Новому году и дню рождения, самодельные подарки из дерева, ткани и других материалов, вышивка, батик, мягкая игрушка, вязаные изделия, картины, новогодние украшения, фотоработы, декоративные украшения, растения в горшках и домашняя выпечка.

21 и 22 декабря была организована «дистант-продажа» ярмарочного эксклюзивного товара. Приобрести изделия можно было и в самой гимназии. В среду, 22 декабря, гостями Благотворительной ярмарки стали заместитель Главы Администрации города Пскова Алексей Несмашный и начальник Управления образования Администрации города Пскова Анна Кузыченко. Они тоже приобрели рождественские товары и внесли свою лепту в доброе дело.