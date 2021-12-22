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Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко приняла участие в акции «Ёлка желаний»

Анастасия Повторейко подарит четырёхлетней девочке снегокат. Фото: Instagram

Главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко исполнила желание маленькой девочки из Великих Лук. Об этом доктор рассказала в своём Instagram.

«С огромной радостью и теплотой в сердце впервые присоединилась к акции «Ёлка желаний» Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Своим участием я разделяю прекрасную идею организаторов исполнять желания деток, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня я стала Дедом Морозом для 4-летней Ксении из города Великие Луки. Современный снегокат станет не только долгожданным, но и таким нужным новогодним подарком этой снежной зимой», – написала Анастасия Повторейко.

Напомним, что глава Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии пригласил псковичей самим поучаствовать в акции «Ёлка желаний».
 

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