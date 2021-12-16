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Общество

Жители Псковской области могут присоединиться к акции «Ёлка желаний» онлайн

Жители Псковской области могут в режиме онлайн принять участие в ежегодной акции «Ёлка желаний». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что всегда старается всем помогать, никому не отказывать. «Но больше всего стараюсь деткам помогать. У нас началась «Ёлка желаний». Обращаюсь ко всем жителям ПО: если есть желание помочь деткам, у вас есть возможность в онлайн-режиме принять участие и сделать счастливее одного ребёнка», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, в рамках акции юные псковичи посетили футбольный матч.

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