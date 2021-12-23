Михаил Ведерников поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания за работу в 2021 году

11:12, 23 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания действующего и прошлого созывов. Об этом с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что 2021 год был объективно непростой. По его словам, все сложности 2020 года остались актуальными, и к ним дополнительно добавились новые штаммы коронавируса, удары непогоды, массовые отключения электроэнергии, вспышка АЧС. «Тем не менее, общими усилиями мы достойно ответили на все вызовы. За это я хочу сказать искренние слова благодарности главам и депутатам органов местного самоуправления, руководителям территориальных органов исполнительной власти, правоохранительного блока и, конечно, вам – депутатам Псковского областного Собрания», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что становится хорошей традицией, что, несмотря на все вызовы, каждый год для является уверенным шагом вперёд в деле развития экономики, строительства инфраструктуры, приведения в порядок наших населённых пунктов. Это ярко иллюстрируют параметры регионального бюджета.