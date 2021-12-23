Около 3 млн рублей получит Псковская область на поддержку предприятий сельского туризма

11:25, 23 декабря 2021, ПАИ

Около 3 млн рублей получит Псковская область на поддержку предприятий сельского туризма. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона уточнил, что в части новых мер поддержки МСП стоит отметить новый грант Минсельхоза по поддержке агротуризма. Это фактически пилотный проект. Средства на гранты предусмотрены и в 2023, и 2024 году. «Объём средств небольшой, но важно учитывать, что Псковская область по целому ряду направлений является пилотным регионом», - заметил Михаил Ведерников.

Также, по его словам, такой конкурс может стать одним из элементов большой комплексной программы, которая сейчас разрабатывается по поручению президента для развития сельских территорий и улучшения демографического положения Псковской области. «Забегая вперёд, хочу анонсировать, что эта программа может объединить инструменты возрождения малых форм расселения, а также формы поддержки приоритетных геостратегических территорий. Рассчитываю, что о результатах разработки этой программы я расскажу в своём отчёте за 2022 год», - добавил Михаил Ведерников.