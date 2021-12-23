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Экономика

25,5 млн рублей направят в Псковской области на инструменты инициативного бюджетирования

В Псковской области будет впервые предусмотрено 25,5 млн рублей на инструменты инициативного бюджетирования. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, это следующий этап развития местного самоуправления, который станет органичным продолжением практики поддержки ТОС.

Он подчеркнул, что особое внимание в бюджете будет уделяться помощи муниципальным образованиям. Это направление в целом сейчас становится одним из приоритетных. «На этой сессии будут в том числе рассмотрены поправки об увеличении в 2021 году финансовой помощи местным бюджетам в размере почти 300 млн рублей. Сумма включает в себя поддержку в прохождении отопительного сезона, повышение оплаты труда в органах местного самоуправления, финансирование точечных поручений», - пояснил Михаил Ведерников и попросил депутатов поддержать эти изменения.

Он добавил, что на следующий год вместе с Ассоциацией «Совет муниципальных образований» разработаны несколько корректировок нормативов финансирования: по освещению, водоснабжению, контролю в сфере обращения с животными.

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