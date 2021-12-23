Михаил Ведерников выступит сегодня с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 23 декабря, выступит с традиционным бюджетным посланием на 5-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва.
Сегодняшнее традиционное обращение губернатора к парламентариям на заключительной сессии регионального парламента 2021 года посвящено обсуждению проекта главного финансового документа Псковской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
На сегодняшней сессии депутаты Псковского областного собрания рассмотрят бюджет региона во втором и третьем чтении.
Напомним, что проект закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов прошёл публичные слушания, уже принят в первом чтении. Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл серию консультаций с фракциями Псковского областного Собрания депутатов, на которых детально обсудил параметры проекта регионального бюджета на следующий год и плановый двухлетний период.
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