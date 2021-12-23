5-ю сессию Псковского областного Собрания покажут в прямом эфире

10:55, 23 декабря 2021, ПАИ

На сайте Псковского областного Собрания будет вестись трансляция Псковского агентства информации с сегодняшней, 5-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва.

В повестке значатся 16 вопросов. В частности, парламентарии заслушают традиционное бюджетное послание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Также депутатам предстоит рассмотреть проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», законопроект Псковской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области».

Кроме того, депутатам предстоит внести изменения в закон Псковской области «О наградах Псковской области», а также внести изменения в отдельные законодательные акты Псковской области.