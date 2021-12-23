Журналиста ПАИ перед пресс-конференцией Путина обработали серебром
Журналиста Псковского агентства информации Надежду Назаренко перед большой пресс-конференцией Владимира Путина обработали серебром.
Организаторы установили на площадке Манежа в Москве специальные дезинфицирующие рамки, они обрабатывают серебром всех журналистов, пришедших на мероприятие.
«Это уникальный такой прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Наоборот: я бы сказала, что это даже полезно», - заявила пресс-секретарь, советник управляющего делами главы государства Елена Крылова.
На входе в Манеж организована проверка ПЦР-тестов на коронавирус. Журналисты проверялись на инфекцию 19, 21 и 22 декабря.
Комментарии: 0 Обсудить >>>