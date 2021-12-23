Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Котов: Впервые за долгие годы мы принимаем новый бюджет с доходами выше показателей нынешнего

«Впервые за долгие годы мы принимаем новый бюджет с такими параметрами, которые по доходам и расходам выше ожидаемого исполнения бюджета текущего года», - заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова.

Александр Котов отметил большую работу губернатора, органов исполнительной власти региона с министерствами и правительством по привлечению дополнительных средств на реализацию госпрограмм и нацпроектов. 

«Невозможно опровергать очевидные факты: критика в адрес проекта бюджета в большей степени адресована в сторону проблем федерального характера, и на региональном уровне вряд ли можно на это повлиять. Мы вместе будем продолжать работу над проблемными вопросами, которые были озвучены на согласительной комиссии. Я считаю, что в этих условиях нужно поддержать проект закона о бюджете, активно включиться в эту работу. Есть серьезные перспективы для увеличения объемов финансирования в следующем году», - заключил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

Борис Елкин занял 27-е место в национальном рейтинге мэров
23 декабря 2021

Владимир Путин: Запад даже после распада СССР считает Россию слишком большой
23 декабря 2021

Президент России: Главы регионов проявили себя ответственно в период пандемии
23 декабря 2021

Началась большая пресс-конференция Владимира Путина
23 декабря 2021

Началась бюджетная сессия Псковского областного Собрания (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
23 декабря 2021

5-ю сессию Псковского областного Собрания покажут в прямом эфире
23 декабря 2021

Ежегодная пресс-конференция Путина состоится сегодня
23 декабря 2021

Михаил Ведерников выступит сегодня с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...