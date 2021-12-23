Котов: Впервые за долгие годы мы принимаем новый бюджет с доходами выше показателей нынешнего

12:02, 23 декабря 2021, ПАИ

«Впервые за долгие годы мы принимаем новый бюджет с такими параметрами, которые по доходам и расходам выше ожидаемого исполнения бюджета текущего года», - заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова.

Александр Котов отметил большую работу губернатора, органов исполнительной власти региона с министерствами и правительством по привлечению дополнительных средств на реализацию госпрограмм и нацпроектов.

«Невозможно опровергать очевидные факты: критика в адрес проекта бюджета в большей степени адресована в сторону проблем федерального характера, и на региональном уровне вряд ли можно на это повлиять. Мы вместе будем продолжать работу над проблемными вопросами, которые были озвучены на согласительной комиссии. Я считаю, что в этих условиях нужно поддержать проект закона о бюджете, активно включиться в эту работу. Есть серьезные перспективы для увеличения объемов финансирования в следующем году», - заключил Александр Котов.