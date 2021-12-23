Победителей чемпионата «Молодые профессионалы» наградят в Пскове

12:27, 23 декабря 2021, ПАИ

Сегодня в 15:00 в Агротехническом колледже наградят победителей чемпионата «Молодые профессионалы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

В церемонии примет участие вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. Она выступит с приветственным словом и вручит юным псковичам премии и благодарственные письма от комитета по образованию Псковской области.

Высокую оценку своих компетенций псковичи получили за участие в компетенции «Спасательные работы - юниоры» (14-16 лет), где они завоевали серебро. За участие в компетенции «Сити-фермерство» псковичи получили бронзу. Медальон за профессионализм псковичи также получили в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет.