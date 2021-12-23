Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Победителей чемпионата «Молодые профессионалы» наградят в Пскове

Сегодня в 15:00 в Агротехническом колледже наградят победителей чемпионата «Молодые профессионалы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

В церемонии примет участие вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. Она выступит с приветственным словом и вручит юным псковичам премии и благодарственные письма от комитета по образованию Псковской области.

Высокую оценку своих компетенций псковичи получили за участие в компетенции «Спасательные работы - юниоры» (14-16 лет), где они завоевали серебро. За участие в компетенции «Сити-фермерство» псковичи получили бронзу. Медальон за профессионализм псковичи также получили в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

В ЕР отчитались о результатах работы волонтёрских центров в этом году
23 декабря 2021

Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Лобанов
23 декабря 2021

ФОТОФАКТ: Четыре светодиодные арки установили у ПсковГУ
23 декабря 2021

Владимир Путин: Запад даже после распада СССР считает Россию слишком большой
23 декабря 2021

В Псковской области начали исполняться мечты с региональной «Елки желаний»
23 декабря 2021

Новогоднюю ярмарку в Пскове продлили до 15 января
23 декабря 2021

Владимир Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19
23 декабря 2021

Метель прогнозируется в Псковской области в ночь на 24 декабря

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...