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Экономика

В Псковской области принят закон об индексации выплат отдельным категориям граждан

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект об увеличении на 4% размеров выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря.

Руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева отметила, что индексация предусмотрена ежегодно. В 2022 году на индексацию будет направлен 71 млн рублей. Докладчик уточнила, что все средства, которые предусмотрены, обусловлены тем, что в региональном бюджете ограничен объем средств, так как он является дотационным.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков констатировал, что размер индексации не значительный. Однако он попросил коллег поддержать законопроект, «потому что 4% - лучше, чем ничего». По словам Александра Братчикова, если будет возможность, то в течение следующего года индексация будет проведена дополнительно.

Подробнее о том, какие выплаты будут проиндексированы, читайте здесь.

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