Михаил Ведерников поприветствовал участников итогового заседания Детского общественного совета

12:36, 23 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поприветствовал участников итогового заседания Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона поздравил членов Совета с успешным завершением второго года работы, отметив, что их деятельность вышла на качественно новый уровень. «В этом году вы отпраздновали целый ряд блестящих побед. Два ваших проекта получили грантовую поддержку администрации Псковской области и Росмолодежи. Организованы 2 детских форума, 16 выездных семинаров и целый ряд встреч «без галстуков» с депутатами, главами районов и педагогами. Вы провели множество замечательных патриотических и образовательных акций: «Цветы жизни», «Книгодарение», «Читаем вслух», «Папа может», «Территория школьной жизни». Пусть Совет и детский, но результаты вашей работы позволяют говорить, что вы уже профессионально занимаетесь общественной деятельностью и блестяще справляетесь со своей миссией. Благодаря вам дети Псковской области узнают больше о законах нашей страны, учатся отстаивать свои интересы, обретают первые практические навыки жизни в правовом обществе», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Отдельные слова признательности глава региона адресовал детскому омбудсмену Наталии Соколовой за создание организации, которая объединила детей всей Псковской области.

В рамках сегодняшнего мероприятия, посвященного двухлетию Детсовет60, будут подведены итоги работы за год и озвучен новый состав.