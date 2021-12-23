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Олег Брячак: Администрация своей работой подает пример всей области

Администрация Псковской области своей работой подает пример всей области, заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак на 5-й сессии 23 декабря, где заслушивалось бюджетное послание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Он отметил, что при обсуждении таких важных вопросов, как бюджет, все должны быть честными. На сегодняшний день модно набирать политические очки на критике, которая зачастую под собой не имеет основы. Критика должна быть конструктивной, обоснованной. «После выступления губернатора я услышал ряд маленьких критических укольчиков», - отметил Брячак, добавив, что при этом никто из оппозиции не смог указать на факты, которые говорят о неэффективной деятельности руководителя региона, о скандалах. Напротив, по его словам, бюджет растет из года в год и эти деньги идут на все полезное, нужное для людей.

«Наша область из медвежьего угла, куда даже не летали самолеты, превращается в мощный транспортный узел — и самолеты полетели, и поезда поехали», - сказал Олег Брячак.

По его словам, все сделанное губернатором заслуживает уважения. Олег Брячак призвал коллег быть честными. Фракция СР поблагодарила Михаила Ведерникова и его команду за работу на территории региона и поддержала бюджет на следующий год, потому что это бюджет развития.

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