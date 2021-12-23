ФОТОФАКТ: Четыре светодиодные арки установили у ПсковГУ

14:12, 23 декабря 2021, ПАИ

Четыре ромбовидные светодиодные арки установили 23 декабря на площади Ленина у Псковского государственного университета.

Монтаж конструкций начался вчера, аналогичные конструкции появились и в Детском парке Пскова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В прошлом году псковичам предлагали самостоятельно выбрать один из вариантов для украшения разных мест города путём голосования в приложении «Регион 60 – умный регион» на платформе «Мой дом». На площади Ленина по итогам опроса был установлен светящийся земной шар (сейчас он находится в сквере ПсковГУ около сцены). Вторым вариантом были ромбовидные арки, аналогичные предлагалось установить в Финском и Летнем парке.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что Пскову и Великим Лукам на украшение к Новому году будет выделено по 10 млн рублей.