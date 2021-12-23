Публикуем видео с места ДТП в Гдовском районе

14:46, 23 декабря 2021, ПАИ

Мужчину госпитализировали после ДТП в Гдовском районе, передает корреспондент газеты «Гдовская заря».

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершил съезд в кювет и перевернулся. В результате аварии мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в Гдовскую районную больницу.