Лечение и профилактика COVID-19 – пресс-конференция с псковскими медиками

16:50, 25 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области волна коронавируса идёт на спад, однако фиксируется резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. В регионе 141 беременная женщина заболела коронавирусом с начала пандемии, из них 93 – в этом году.

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом, ОРВИ и гриппом в регионе, вопросах, связанных с тестированием и вакцинацией от Covid-19, рассказали 10 декабря в медиацентре ПАИ заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, и.о. главврача Псковского перинатального центра Николай Красиков и главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

– Добрый день, коллеги! Рада вас всех приветствовать в нашем медиацентре Псковского агентства информации. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рогозина, Надежда Петровна, добрый день, исполняющий обязанности главврача Псковского перинатального центра Николай Красиков, Николай Валерьевич, здравствуйте, и главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина, Елена Владимировна. Поговорим мы сегодня о ситуации с заболеваемостью коронавирусом, узнаем, как обстоит ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе, а также о вопросах, вязанных с тестированием и прививками от COVID-19. Хочу первое слово предоставить Надежде Петровне. Расскажите, пожалуйста, в целом какова ситуация на сегодняшний день с заболеваемостью ковидом и ОРВИ, и гриппом в регионе?

Н.Р.: – Добрый день! Начать с этого как раз-таки и следует, что ковидом не исчерпывается перечень респираторных заболеваний сезонных, и сейчас волна ковида идет на спад. Уровень заболеваемости снижается постепенно. Но зато достаточно резко и достаточно остро пошел всплеск заболеваемости нековидными респираторными инфекциями, в том числе гриппом. В основном, за счет города Пскова и в основном за счет детского населения города Пскова. В принципе, все объяснимо. Если взрослое население все-таки в массе своей более ответственно относится к соблюдению эпидограничений, к соблюдению масочного режима, дистанции, более или менее сознательно прививается от гриппа, то детей контролировать в этом отношении сложнее. Поэтому сейчас резко превышен эпидпорог именно среди детей по респираторным острым заболеваниям, и, в том числе, достаточно много случаев гриппа.

– Расскажите, пожалуйста, о ситуации с вакцинацией. Какие группы активно вакцинируются, ревакцинируются?

Н.Р.: – Вакцинируются от чего? От гриппа или от ковида? Это два разных вопроса.

– Сначала, конечно, от ковида, это самое главное.

Н.Р.: – Знаете, на троечку из пяти возможных, если можно так выразиться. С нашей стороны доступность вакцинации обеспечена, я считаю, в полном объеме. Абсолютно в каждой поликлинике, в каждом поликлиническом подразделении пункты вакцинации есть. Кроме того, развернуты пункты вакцинации, всем известные, в специально выделенных площадках в торговых центрах. Их в совокупности по Псковской области сейчас 8: 5 – в Пскове, 3 – в Великих Луках. Работают при каждой районной, межрайонной мобильные выездные бригады вакцинации, то есть, доступность вакцинации нами обеспечена. Кроме того, если еще какое-то время назад остро стоял вопрос о недоступности определенного вида вакцины, был ажиотажный спрос на «КовиВак», которого было мало, на вакцину «ЭпиВакКорона», которой было мало. По состоянию на сегодняшний день, на сию минуту, все 4 типа вакцины в медицинских организациях области в наличии есть, доступны абсолютно, в принципе.

– Если по группам – можно выделить какие-то группы, которые наиболее активны, на ваш взгляд?

Н.Р.: – Наиболее активны те, которым образ жизни диктует необходимость пользоваться QR-кодами. Граждане молодого возраста, трудоспособного возраста, которые посещают фитнес-центры, посещают общественные места, посещают точки общественного питания – они просто поставлены перед необходимостью. У меня нет иллюзий в отношении того, что они с энтузиазмом это делают, но, во всяком случае, поскольку перед необходимостью они поставлены, повторюсь, вакцинируются они достаточно охотно.

– Спасибо большое. Николай Валерьевич, расскажите, пожалуйста, как обстоит дело с вакцинацией беременных женщин у нас? Есть ли какой-то прогресс?

Н.К.: – Прогресс есть, но пока, на сегодняшний день, он не очень большой. Нам удалось сдвинуться с нулевой точки. В Псковской области среди беременных на сегодняшний день вакцинировано 480 женщин. Это женщины, которые успели вакцинироваться и до наступления беременности, и во время беременности, что составляет 23% от всех состоящих на учете по беременности.

– Но это уже больше, чем было в самом начале.

Н.К.: – Да, да. При этом во время беременности, после 22 недель, когда разрешена вакцинация беременных женщин, первым компонентом вакцинировались 128, вторым компонентом – 85 пациенток. Хочу отметить, что ни у одной беременной женщины не отмечено никаких поствакцинальных осложнений. Их беременности протекают абсолютно гладко, и состояние их детишек будущих внутриутробное полностью удовлетворительное.

– Николай Валерьевич, есть ли у вас данные о том, сколько на сегодняшний день в регионе беременных заболело ковидом? Может, есть какая-то цифра, кто находится в тяжелом состоянии, кто в больнице?

Н.К.: – Да, в инфекционные стационары Псковской области за весь период эпидемии коронавирусной госпитализирована 141 пациентка, из них 93 пациентки – в 2021 году. В перинатальном центре в 2021 году было родоразрешено 36 беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них 14 женщин путем операции кесарево сечение, что на 10% выше средней популяционной частоты кесарева сечения, и в 11 случаях беременность закончилась преждевременными родами, что в 10 раз превышает среднепопуляционную частоту преждевременных родов.

– Скажите, а смертность среди беременных? И еще интересует вопрос о том, заражаются ли детки, которые рождаются у уже больных матерей? Сразу два вопроса.

Н.К.: – Риск внутриутробной передачи инфекции, если беременная женщина заразилась коронавирусной инфекцией, невысок. Но при этом эти риски есть. После родов новорожденный ребеночек сразу же изолируется от мамы для снижения рисков передачи в послеродовом периоде коронавирусной инфекции от матери ребенку. К сожалению, да, 4-я волна коронавирусной инфекции коснулась и контингента беременных женщин. Беременные женщины, угрожаемые по тяжелому течению коронавирусной инфекции, по акушерским осложнениям, в том числе имеются случаи летальности от коронавирусной инфекции у беременных женщин.

– Скажите, а где беременная женщина может вакцинироваться?

Н.К.: – Беременная женщина может вакцинироваться в стационарных пунктах вакцинации. Также хочу сказать, что на базе женской консультации перинатального центра с 14 декабря также будет организован пункт вакцинации, где беременные женщины могут пройти предвакцинальный осмотр у врача-терапевта, у врача акушера-гинеколога. И при отсутствии противопоказаний также записаться на вакцинацию в условиях женской консультации.

– Спасибо большое. Елена Владимировна, какие-то данные по Псковскому району, как у вас вакцинируются, как организована вакцинация?

Е.У.: – У нас в Псковском районе организовано 5 вакцинальных стационарных пунктов, которые находятся в Неелово, в Середке, в Карамышево, в деревне Родина и непосредственно в поликлинику на улице Школьной, 24. И 2 мобильных пункта – это центры вакцинации в торговых центрах: «Фьорд Плаза», который работает с 12 до 20 часов, и Ледовый дворец, который работает с 8 до 20 часов в ежедневном режиме. Вакцинация у нас проходит – сейчас, конечно, активность населения достаточно снизилась, но у нас вакцинировано в целом по Псковскому району и по Палкинскому 36 147 человек первым компонентом. Процент вакцинации у нас достигнут достаточно неплохой, от населения Псковского района, около 90%. Сейчас мы проводим большую работу, как Надежда Петровна сказала, медицина сделала все. Мы выезжаем на дом обязательно, если маломобильные пациенты, если возраст старше 75-80 лет, пациент не может сам прийти в поликлинику или вакцинальный пункт, у нас существует запись, и у нас мобильные бригады выезжают на дом. Мы выезжаем в населенные пункты и предприятия, то есть, используем любую возможность, чтобы охватить наше население. Лишь бы было желание у населения, у наших пациентов, у жителей привиться. Поэтому мы приглашаем всех на вакцинацию, пожалуйста, это единственный путь для профилактики коронавирусной инфекции. Мы готовы привить. Как сказала Надежда Петровна, все вакцины у нас в наличии есть.

– Елена Владимировна, вам еще один вопрос. Псковская межрайонная больница организует долечивание пациентов после перенесенного ковида. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня на долечивании в больнице находится людей? В основном, какие осложнения?

Е.У.: – У нас в стационаре на сегодняшний день находится 80 человек, на госпитализации. Эти те пациенты, которые переводятся непосредственно из инфекционной больницы, и те пациенты, которые нуждаются в долечивании – послеоперационный этап, и пациенты, которые высевают ковид и нуждаются в оперативной помощи, то есть, операции. Пациенты находятся средней тяжести, в основном, в нашем отделении. Есть пациенты тяжелые, за счет сопутствующей патологии. Дело в том, что коронавирусная инфекция, как и другая инфекция, на ее фоне обостряются все хронические заболевания. И органы-мишени, то есть, это нейроинфекция, поражается и головной мозг, и желудочно-кишечный тракт, и сердечнососудистая система, и пациенты, которые страдают болезнями эндокринной системы. Это сахарный диабет, это ожирение, это отягощающие факторы. И эти пациенты находятся у нас, получают лечение по основному заболеванию и по сопутствующей патологии.

– А как обычно, как долго находятся пациенты на долечивании?

Е.У.: – Средние сроки лечения у нас – от 10 до 12 дней. По показаниям, конечно, есть пациенты, которые лечатся и до 3 недель, но таких пациентов у нас не много.

– Это кто тяжело переносит заболевание?

Е.У.: – Да, это те, кто тяжело переносит заболевание, и, как правило, это те, кто проживает в соцучреждениях, интернатах, которые длительно высевают, вирусоносителями являются, и мы их долго не можем перевести в организованные коллективы.

– Спасибо большое. Надежда Петровна, вам уже более конкретный вопрос: по ПЦР-тестам много задают псковичи вопросов. Сколько сегодня действителен ПЦР-тест?

Н.Р.: – С 7 декабря вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 33, этот документ в свободном информационном доступе, каждый желающий может с ним ознакомиться, он гласит дословно следующее: ПЦР-тест действителен в течение 48 часов после получения результата. Но здесь надо понимать, что получение результата – это не тот момент, когда пациент сдал тест. В том же постановлении, только в его предыдущей редакции, написано, что срок от забора материала до доставки в лабораторию не должен превышать суток. То есть, первая точка отсчета – это пациент непосредственно сдал анализ. Дальше он в течение 24 часов поступает в лабораторию. Вторая точка отсчета – это в течение суток лаборатория должна сделать этот анализ. И уже от этого момента, от момента готовности, от даты готовности анализа 48 часов он действителен. В принципе, это получается те же 72 часа с момента взятия анализа, то есть 48 часов с момента его выполнения. А не с момента забора теста. Это ошибка, которую многие делают. Но каждому сомневающемуся предлагаю ознакомиться с текстом этого постановления в Консультанте, постановление Главного государственного санитарного врача. Вообще оно «О внесении изменений в постановление № 15. Те, кто будет через ресурсы типа Консультант разыскивать, надо 15-е постановление искать в актуальной версии, и там это все изложено. Потому что в 33-м этот 24-часовой срок доставки был в более ранней редакции, не в 33-м.

– Хорошо, спасибо большое. Надежда Петровна, еще вопросы поступают по поводу того, кому ПЦР-тесты назначаются, когда человек вызывает врача на дом и проходит лечение на дому?

Н.Р.: – На эти вопросы дает полный ответ это 15-е постановление, в актуальной версии. Спрашивают, наверное, о том, каждому ли пациенту с ОРВИ и гриппом? Да, каждому. Но так было не всегда. Это положение о том, что каждый грипп и каждое ОРВИ должны тестироваться на ковид, эти изменения в постановление внесены 29-м постановлением, предыдущая версия. Кроме того, менялась нормативная база в отношении контактных лиц. Исходно, на старте ковида, было такое положение, что все контактные, все контактирующие с ковидными больными подлежат ПЦР-тестированию. Это было давно-давно. Потом этих контактных стало на порядок больше, внесли изменения, согласно которым контактные подлежат тестированию только, если у них появляется клиника ОРВИ. Потом снова, относительно недавно, 29-м постановлением снова было принято решение, что все контактные, независимо от иммунного статуса, то есть, независимо от того, прививались они, заболели, они подлежат тестированию. Но и это положение было отменено как раз 33-м постановление. По состоянию на сегодняшний день контактные граждане подлежат тестированию только при появлении симптомов, не позволяющих исключить ковид. Здоровые контактные не тестируются. А пациенты с респираторными заболеваниями тестируются абсолютно все, невзирая на пол, на возраст, на наличие сопутствующих заболеваний, то есть, любой гражданин с ОРВИ должен и обязан быть тестирован.

– Тестирование проходит на дому, в поликлинике? И как быстро должны сделать этот самый ПЦР-тест после того, как он назначен врачом?

Н.Р.: – Вот должны в течение 24 часов, с момента назначения. Делается на дому, конечно, потому что гражданин потенциально ковидный, банальный здравый смысл диктует, что исключен визит такого гражданина в поликлинику. Забор материала осуществляется исключительно на дому.

– Рваться не надо?

Н.Р.: – Не просто не надо, а категорически нельзя. Причем мы об этом говорим месяцами и годами. Мне кажется, это положение каждый должен как аксиому принять.

– После того, как сделают ПЦР-тест, через сколько должен прийти ответ этому человеку? Некоторые говорят, что очень долго.

Н.Р.: – Говорят, и, к сожалению, справедливо в ряде случаев говорят, потому что пропускная способность лабораторий не всегда позволяет выполнить эти исследования в нормативный срок. Пациентам от этого не легче, это с нас вины не снимает, но такие факты, тем не менее, были, и многократно обращались граждане. Повторяю еще раз, я уже сказала: вот он сдал – в течение суток тест должен быть доставлен – дальше от момента доставки в течение суток он должен быть выполнен. С момента забора материала до момента получения результата должно пройти 2 дня, не больше.

– Спасибо большое. Коллеги, если есть вопросы, прошу, задавайте.

- У меня вопрос отдельно от жителей Псковского района и отдельно от псковичей. Псковский район разросся, и сейчас тот период, когда много детей болеют, школьников. У нас фельдшер принимает 2 раза в день, с 8.30 до 10, причем один день больные дети, а среда – день здорового ребенка, и там больным не придешь. Скажите, пожалуйста, может, мы чего-то не знаем, как обстоит дело с ??? в Псковском районе, учитывая, как он разрастается. Может, в ближайшее время что-то будет сделано, чтобы стало более доступно?

Е.У.: – Да, действительно, эта проблема у нас существует. Детское население у нас растет, у нас уже более 450 новорожденных, что превышает даже новорожденных деток прошлого года. И население Псковского района выросло, особенно Завеличенская волость, более чем на 40%, в этом вы правы. В Писковичах такая ситуация. На сегодняшний день у нас принят туда фельдшер, который проходил стажировку вместе с педиатрами в поликлинике, чтобы грамотно принимать деток, уметь их лечить. Данный фельдшер прошел стажировку, сдал экзамен, и в принципе она готова работать в Писковичах. На сегодняшний день у нас была нагрузка очень большая, и по больным коронавирусной инфекцией, сейчас идет подъем вирусный. Поэтому, действительно, мы фельдшера снимали и на работу в ковидных бригадах, и на работу в вакцинальных пунктах. Эту задачу тоже надо выполнять, это острые и достаточно тяжелые больные. На сегодняшний день, с декабря, мы немножко перестраиваем расписание. Она будет ежедневно вести прием в утренние часы, где-то до 11.30, среда в Писковичах – это день здорового ребенка, и мы постараемся, чтобы на этом приеме присутствовал еще и педиатр, до обеда. Потому что педиатр, который курирует Писковичи, к сожалению, тоже сейчас болеет. Так-то всегда прием велся педиатрический по средам у вас. Постараемся нормализовать ситуация. А вызовы обслуживаются ежедневно, как положено, и помощь неотложная оказывается.

– Спасибо большое. Елена Владимировна, к вам еще вопрос такой: когда в вашем учреждении будет сделан ремонт? Жители Псковского района говорят, что состояние больницы их не удовлетворяет.

Е.У.: – Вы правы. Здания больницы – постройки 60-70-х годов. Ремонты не проводились, наверное, более 40 лет. И вот движение пошло с 2019 года, наше учреждение вошло в программу модернизации первичного звена. Сейчас активно выполняются проекты на комплексные капитальные ремонты, и мы надеемся, что в ближайшие 2-3 года наше учреждение будет отремонтировано.

– Это будет какой-то капитальный ремонт помещений?

Е.У.: – Конечно. Частично выполнены капитальные ремонты, по национальным проектам, выделены были и федеральные средства, и средства из областного бюджета. У нас полностью отремонтирована кровля всех лечебных корпусов, по адресу: Ленинградское шоссе, 65. У нас частично отремонтирована кровля и помещение поликлиники, капитальные ремонты выполнены. У нас построено уже 6 новых ФАПов – фельдшерско-акушерских пунктов, которые оборудованы современных медицинским оборудованием. Сейчас у нас проводится капитальный ремонт пищеблока, который будет закончен в декабре. Сделан очень красивый ремонт, покупается оборудование, заменены все окна и двери, это тоже капитальный ремонт, в основных корпусах на Ленинградском шоссе, 65. Развитие идет. Конечно, хотелось бы немножко быстрее, но… Больницу мы тоже сразу закрыть не можем, в силу и эпидситуации, потому что необходимо лечить больных и с коронавирусной инфекцией, и оказывать неотложную помощь. Поэтому поэтапно будет выполнен капитальный ремонт. Мы тоже этого очень хотим и ждем.

– Хорошо. А оборудование новое будет закупаться для вашего учреждения?

Е.У.: – Безусловно. В этом году мы уже получили новый стационарный рентгенологический комплекс, флюрограф в поликлинику, диагностическое оборудование для гинекологического отделения, эндоскопическое оборудование, аппарат УЗИ и оснащение кабинетов отоларинголога и офтальмолога.

– Спасибо большое. Надежда Петровна, вам вопрос, поступающий от горожан, от псковичей, думаю, это будет интересовать всех: кому назначаются бесплатные препараты при лечении ковида?

Н.Р.: – Знаете, бесплатные препараты назначаются для лечения ковида на дому, с установленным диагнозом ковид. Здесь есть два острых вопроса: всем ли тотально? И все ли препараты? Препараты назначаются в соответствии с перечнем, установленным Минздравом. Этот перечень включает определенное количество позиций. Бесплатно назначаются только те препараты, которые в этот перечень включены. Не включенные не назначаются. Первый вопрос.

Второй: не все 16 препаратов, включенные в перечень, назначаются абсолютно каждому пациенту с ковид. Это зависит от степени и тяжести заболевания. Чем тяжелее протекает болезнь, тем большее количество препаратов показано данному конкретному пациенту. Если ковид протекает бессимптомно, то, соответственно, само вирусоносительство не требует назначение препаратов, поскольку нет клинической картины. При легком течении заболевания назначаются противовирусные препараты и жаропонижающие, не более того. При более тяжелом назначаются какие-то препараты для профилактики тромбозов, поскольку есть реальный риск тромбозов, и так далее, по нарастающей. Количество назначаемых препаратов зависит от тяжести заболевания.

– Индивидуально?

Н.Р.: – Индивидуально. Индивидуально решается вопрос с лечащим врачом. Не требуется дожидаться лабораторного подтверждения ковида для того, чтобы были назначены препараты, но это тоже решает лечащий врач. Если есть подозрение на то, что эта респираторная инфекция является именно ковидом - есть же определенная симптоматика, которая отличает ковид от других респираторных инфекций, - врач вправе принять решение о назначении этих препаратов, не дожидаясь результатов тестирования. Если врачу кажется, что это вероятнее всего не ковид, то до получения ПЦР он эти препараты назначать не станет. Но это тоже логично.

– Понятно, все понятно. Николай Валерьевич, вопрос к вам: хотелось бы отметить важность вакцинации для беременных женщин. Почему именно этой группе необходимо вакцинироваться?

Н.К.: – Вы на самом деле правы. Вопрос вакцинации на самом деле важен, потому что беременные входят в группу высокого риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции. Беременные женщины, которые перенесли коронавирусную инфекцию, угрожаемые по более высокой частоте акушерских осложнений. Такие, как кровотечения, преждевременные роды, задержка роста плода. Сама коронавирусная инфекция протекает у беременных очень тяжело. Повышенная частота среди беременных женщин госпитализации в отделения интенсивной терапии. Проведение искусственной вентиляции легких для кислородной поддержки. Вакцинированные женщины значительно реже заболевают коронавирусной инфекцией во время беременности. Заболевание протекает легко, и те осложнения, которые я перечислил, возникают значительно реже. Вакцинация, которая рекомендована препаратом «Спутник-V», после 22 недель беременности абсолютно безопасна. Не зафиксировано какой-либо повышенной частоты поствакцинальных осложнений, в том числе у беременных женщин, в том числе с точки зрения влияния на плод. Поэтому мнение всех экспертов однозначно: вакцинироваться нужно, после срока 22 недель беременности, или на этапе планирования беременности, до ее наступления. Это эффективно защищает от тяжелых последствий и абсолютно безопасно.

– Спасибо большое. Надежда Петровна, хотелось бы еще раз подчеркнуть то, что касается и пожилых граждан.

Н.Р.: – Знаете, я частенько эту фразу произношу на пресс-конференциях: для того, чтобы получить ответ на очень многие вопросы, не нужно медицинского образования, нужен обыкновенный, банальный здравый смысл. Вот что такое беременность? Это сниженная экскурсия в легких вследствие того, что снизу легкие подпираются беременной маткой. Что такое ковид? Это заболевание, у которого орган-мишень – легкие. Поэтому внимание, вопрос: у кого ковид будет протекать тяжело? У тех, у кого легкие хорошо дышат, или у тех, у кого в легких экскурсия ограничена из-за беременности? Ответ очевиден.

Второй вопрос: почему раньше было нельзя, а теперь можно? В определенной степени демонизация такая, что вы не разрешали беременным вакцинироваться, а теперь начали беременных на вакцинацию загонять. Не разрешали не потому, что думали о вредности, а потому, что не было доказательств безопасности. Как раз это отсроченное принятие решения о том, что вакцинация беременным разрешена, она как раз и продиктована взвешенным подходом и заботой. Сначала были проведены клинические исследования, которые убедительно доказали, что отрицательного влияния вакцинации на течение беременности нет. И только после того, как такие убедительные доказательства были получены, было дано разрешение на вакцинацию. Если бы мы не заботились о беременных, вероятнее всего, это решение было бы принято раньше. Обратная логика у людей. Если это зависит в определенной степени от прессы, хотелось бы вас о помощи попросить в плане разъяснительной работы, что не надо систему доказательств с ног на голову переворачивать. То же самое касается пожилых граждан. Что такое пожилой гражданин? Это человек, который обременен уже имеющимися сопутствующими заболеваниями. Это не только касается ковида, это мы говорили годы назад: почему пожилых надо вакцинировать от пневмококка, почему пожилых надо вакцинировать от гриппа. Потому что это острое инфекционное заболевание может стать той соломинкой, которая спину верблюда сломает. У пожилого больного человека компенсаторные возможности меньше, чем у молодого и здорового. И при прочих равных, при той же степени тяжести инфекционного заболевания молодой выживет, а пожилой, к сожалению, погибнет. У меня уже есть собственный опыт наблюдения за тем, как граждане разных возрастных категорий переносят вакцинацию, и как ни парадоксально, пожилые вакцинацию переносят относительно легче. Именно в силу того, что у них уже снижена реактивность организма. Молодые достаточно часто дают на вакцинацию температурную реакцию, более или менее острую, у пожилых это встречается реже. Пожилые граждане реально легче переносят вакцинацию.

– Спасибо большое. Опять же, как вы говорите, нарушена логика, до сих пор некоторые пожилые сомневаются, с наличием дополнительных заболеваний хронических, переживают по поводу, как они перенесут прививку.

Н.Р.: – Пусть они поспрашивают у своих знакомых, своей же возрастной категории, как они перенесли эти прививки. Как правило, пожилые переносят прививки достаточно хорошо. Я не хочу сказать, что это правило, у которого нет исключений, и скорее всего, какие-то поствакцинальные температурные реакции могут и у пожилых встречаться. Но это реже и менее бурно протекает, чем у молодых.

Некоторые хотят получить медотвод – и по этой дороге они готовы пройти до конца. Основанием для медотвода является противопоказания для вакцинации, которые изложены в инструкции к каждому из препаратов. В первом приближении - я не уверена, что я все 11 пунктов воспроизведу, - кому нельзя вакцинироваться? Тем, у кого в анамнезе тяжелые аллергические реакции – очевидно, что нельзя. Кому нельзя вакцинироваться? Тому, кто сейчас, в моменте, страдает, болеет острым заболеванием. В разгар гриппа, в разгар ОРВИ, в разгар ангины, очевидно, что вакцинироваться нельзя. Граждане, у которых есть хронические заболевания, находящиеся сейчас в стадии обострения. Пациент с обострившейся язвой, пациент с обострением холецистита, пациент с обострением пиелонефрита, гипертонии и дальше по тексту. До той поры, пока не будет купировано это осложнение, вакцинироваться не нужно.

Но для некоторых вакцин продолжают оставаться противопоказания беременность и период грудного вскармливания, то есть, вакцины «КовиВак», «КовиВакКорона» не применяются для беременных. Пока. Опять-таки, повторюсь, пока не завершены исследования. Вполне вероятно, что спустя какое-то время и эти вакцины будут разрешены к применению. Какие-то аутоиммунные заболевания, заболевания со сниженным иммунитетом могут являться основанием для медотвода, но здесь невозможно всех пациентов под одну гребенку. Если острое заболевание – очевидно, а в отношении хронических заболеваний это вопрос, требующий именно комиссионного решения. Существует приказ Минздрава, согласно которому решение о медотводе принимается медицинской комиссией, врачебной комиссией медицинской организации. Это должно быть именно комиссионное решение, коллегиальное. Поэтому не стоит раздражаться пациентам, которые приходят за медотводом, и их ставят перед необходимостью идти на врачебную комиссию. Так написан закон. Решение о наличии медотвода принимается коллегиально. Опять-таки чтобы и злоупотреблений в этом плане избежать. Но это в скобках.

– Спасибо большое. Елена Владимировна, уточняющий вопрос в связи с тем, что некоторые граждане говорят, что тяжело вызвать врача из районной поликлиники, куда обращаться, если не дозвониться, если не приходит доктор, не приезжают делать ПЦР-тест?

Е.У.: – Амбулаторная служба у нас работает сейчас с очень большой нагрузкой. И если у нас существуют какие-то сбои и задержка обслуживания на дому, а их не много таких случаев, то это в силу того, что очень много обращений. Что я хочу сказать? Во-первых, при приеме вызовов у нас организован кол-центр, где находятся 3 человека, которые отвечают непосредственно за прием вызовов. Все вызовы у нас фиксируются. И проводится опрос по телефону, чтобы приблизительно определиться с состоянием тяжести пациента. У нас есть критерии, и мы разбиваем на группы: что нужно обслужить срочно, сейчас, сразу, если человек действительно хворает, и у него клиника интоксикации, и такие жалобы, и к нему надо выехать срочно, а кого можно обслужить после обеда, допустим, или утром на следующий день. В принципе, мы стараемся посетить всех пациентов в тот же день, и у нас за этим ведется строгий контроль. Сейчас ежедневно мне предоставляются отчеты по принятым и обслуженным вызовам. Но есть случаи, и эти жалобы обоснованы, когда люди не могут дозвониться, и к ним приезжают позже. У меня большая просьба: у нас есть телефоны 720-410, 720-756, телефон кол-центра 122, и еще три телефона, я не буду их называть, они все есть у нас на сайте, вывешены на всех информационных стендах, по которым можно дозвониться. Если возникают какие-то вопросы, и вы не можете дозвониться и вызвать врача, есть телефон администратора 75-25-32, который сразу доводит информацию до руководителя, и мы принимаем быстро решение. И если не получается решить вопрос на уровне поликлиники, пожалуйста, звоните по телефонам 625-385, 625-386. Это приемная, где мой секретарь находится, и все жалобы и обращения мне передаются. Каждое обращение мы разбираем и стараемся решить вопрос по каждому обращению в индивидуальном порядке. Мы созваниваемся с нашими пациентами, постараемся подсказать и дать рекомендации и по телефону, и выезжает медработник. И еще мне в силу случая хочется обратиться: если вы заболели, сейчас течение коронавирусной инфекции не имеет специфической клиники, симптомы, похожие на ОРВИ, на грипп. Это высокая температура, интоксикация, кашель, насморк, может быть конъюнктивит, может быть ангина, - пожалуйста, не надо приходить в поликлинику, не надо стоять в очереди, вызывайте врача на дом. Такие пациенты должны обслуживаться на дому, чтобы не заражать окружающих, не распространять эту инфекцию. Сейчас приоритет у нас, думаю, во всех учреждениях нашего здравоохранения, - это обслуживание пациентов на дому, с острой клиникой ОРВИ, коронавирусной инфекции.

– Спасибо большое. Если уточняющих вопросов нет, я поблагодарю наших гостей за то, что нашли время прийти к нам и еще раз ответить на очень важные и актуальные вопросы. Спасибо большое, всего хорошего. Всем здоровья!

– Спасибо, будьте здоровы!