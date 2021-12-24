Иммунолог спрогнозировал распространение штамма «омикрон» в России
«Омикрон» может стать доминирующим штаммом коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге уже к концу текущего года, уверен иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, пишет газета «Известия».
В Европе новый штамм коронавируса продолжает стремительно распространяться. Каждые два дня доля выявленных случаев растёт вдвое. При этом нет свидетельств о более высокой летальности от нового штамма. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что смертность от «омикрона» будет не выше, чем от «дельты».
Для точной статистики по распространению «омикрона» в России нужны широкие обследования или тесты.
«Я склоняюсь к тому, что доля этого штамма в России пока не такая значительная. У нас превалирует «дельта» с её высокой летальностью», - добавил Альтштейн.
Напомним, первую смерть от «омикрона» зафиксировали в Германии.
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