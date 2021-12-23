Первую смерть от «омикрона» зафиксировали в Германии
В Германии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на институт Роберта Коха.
От коронавируса скончался человек в возрасте от 60 до 79 лет. Другие детали не сообщаются. Напомним, первые симптомы омикрон-штамма появляются уже через три дня. В Пскове омикрон-штамм не зафиксирован.
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