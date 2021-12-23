Дмитрий Пермяков исключён из состава Псковской гордумы

11:30, 24 декабря 2021, ПАИ

Полномочия депутата Псковской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу Дмитрия Пермякова прекратили досрочно. Такое решение приняли сегодня, 24 декабря, на очередной, 61-й сессии гордумы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По результатам тайного голосования за досрочное прекращение полномочий Дмитрия Пермякова проголосовали 15 депутатов, пять - против.

Отметим, что 9 декабря стало известно, что представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской городской Думы.

Напомним, 30 октября 2019 года Дмитрий Пермяков получил депутатский мандат, который стал вакантным после того, как депутат от «Яблока» Артур Гайдук перешёл в Псковское областное Собрание.