Публикуем видео с места тройного ДТП на границе с Псковской областью

11:38, 24 декабря 2021, ПАИ

Водителя фуры госпитализировали 24 декабря после тройного ДТП около деревни Заплюсье на границе Псковской области, передает корреспондент газеты «Плюсский край».

По предварительным данным, водитель фуры Scania врезался во впереди едущий автомобиль DAF, который, в свою очередь, по инерции въехал в «Жигули». На данном участке дороги проводится ремонт, предположительно водитель фуры DAF и легковушка начали притормаживать, а водитель Scania не успел среагировать.

В результате столкновения травмы получил водитель фуры Scania, с переломом ноги его доставили в больницу.