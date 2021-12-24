Ремонт главных магистралей Пскова продолжится в 2022 году

12:51, 24 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году в Пскове запланировано строительство и капитальный ремонт ряда главных магистралей города. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская в ходе общения с журналистами по итогам сессии городской Думы, на которой был принят бюджет города на 2022 год и плановый период.

Елена Полонская рассказала, что продолжится ремонт улиц Леона Поземского, Яна Фабрициуса, строительство улиц Кузбасской Дивизии и Западной, строительство и ремонт дворовых территорий — в бюджете города нашли свое место предложения и инициативы жителей города.

Глава Пскова констатировала, что в 2022 году жители города будут испытывать некоторые неудобства из-за ремонтов. По её словам, стоит немного потерпеть, чтобы уже через несколько лет город был полностью отремонтирован, причем не только снаружи, но и с заменой всех коммуникаций.

Напомним, в 2022 году также запланирован ремонт Троицкого моста.