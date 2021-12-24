Работающим в Псковской области военным медикам вручили благодарственные письма губернатора
Военным медикам, которые работают в Псковской области, вручили благодарственные письма от губернатора Михаила Ведерникова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Чествование специалистов прошло 23 декабря. Медиков поблагодарили за активное содействие в предотвращении распространения коронавирусной инфекции и оказание квалифицированной медицинской помощи жителям Псковской области.
По поручению министра обороны Сергея Шойгу 30 военных медиков, ординаторов и студентов военно-медицинских академий прибыли в Псковскую область на помощь врачам инфекционной больницы, Псковской городской и детской поликлиник, Псковской и Великолукской межрайонных больниц.
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