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Общество

Работающим в Псковской области военным медикам вручили благодарственные письма губернатора

Военным медикам, которые работают в Псковской области, вручили благодарственные письма от губернатора Михаила Ведерникова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Чествование специалистов прошло 23 декабря. Медиков поблагодарили за активное содействие в предотвращении распространения коронавирусной инфекции и оказание квалифицированной медицинской помощи жителям Псковской области.

По поручению министра обороны Сергея Шойгу 30 военных медиков, ординаторов и студентов военно-медицинских академий прибыли в Псковскую область на помощь врачам инфекционной больницы, Псковской городской и детской поликлиник, Псковской и Великолукской межрайонных больниц.

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