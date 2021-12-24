Южная башня Снетогорского монастыря спасена от обрушения

13:37, 24 декабря 2021, ПАИ

Южная башня Снетогорского монастыря в Пскове спасена от обрушения, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации генеральный директор АНО «Возрождение культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.

По его словам, состоялась большая проектно-изыскательская работа. Все проекты по реставрации запланированных объектов завершены на 80%. Их окончание запланировано на середину 2022 года.

«В ноябре начали работы на обрушавшемся вместе с башней южном склоне Снетогорского монастыря. Теперь склон зафиксирован и разрушаться больше не будет. Башня спасена. В обители работали и археологи, и специалисты по разминированию. К счастью, никакие опасные объекты найдены не были», - уточнил Денис Василенко.