Южная башня Снетогорского монастыря спасена от обрушения
Южная башня Снетогорского монастыря в Пскове спасена от обрушения, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации генеральный директор АНО «Возрождение культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.
По его словам, состоялась большая проектно-изыскательская работа. Все проекты по реставрации запланированных объектов завершены на 80%. Их окончание запланировано на середину 2022 года.
«В ноябре начали работы на обрушавшемся вместе с башней южном склоне Снетогорского монастыря. Теперь склон зафиксирован и разрушаться больше не будет. Башня спасена. В обители работали и археологи, и специалисты по разминированию. К счастью, никакие опасные объекты найдены не были», - уточнил Денис Василенко.
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