Туристы стали чаще посещать объекты культурного наследия в Псковской области
Туристы стали чаще посещать объекты культурного наследия в Псковской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.
«Мы ведём наблюдение с прошлого года, интерес к памятникам у туристов возрос на 15-17%», - отметил Вадим Нэдик, добавив, что сейчас по всей стране непростой период, который связан с ограничениями и борьбой с коронавирусом.
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