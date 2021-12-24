Туристы стали чаще посещать объекты культурного наследия в Псковской области

14:05, 24 декабря 2021, ПАИ

Туристы стали чаще посещать объекты культурного наследия в Псковской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

«Мы ведём наблюдение с прошлого года, интерес к памятникам у туристов возрос на 15-17%», - отметил Вадим Нэдик, добавив, что сейчас по всей стране непростой период, который связан с ограничениями и борьбой с коронавирусом.