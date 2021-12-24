Военный врач рассказал об особенностях работы в Пскове

14:48, 24 декабря 2021, ПАИ

Майор медицинской службы, начальник терапевтического отделения филиала 442-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ Василий Гребенюк рассказал, что в ходе работы делегации в Псковской области состоялся двусторонний обмен опытом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«За время командировки были разные ситуации, в том числе очень сложные. Одна из особенностей работы в Пскове — практика ведения беременных пациенток», — отметил военный врач. Оценивая работу псковских коллег, специалист подчеркнул, что они работают в тяжелых условиях и самоотверженно справляются с поставленными задачами.

Напомним, администрация Псковской области отметила работу медиков Министерства обороны РФ, которые помогали псковским врачам в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За активное содействие в предотвращении распространения COVID-19 и оказание квалифицированной медицинской помощи жителям Псковской области военным медикам вручены благодарственные письма. Торжественная церемония состоялась 24 декабря в Псковской областной инфекционной больнице.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина поблагодарила военных коллег за поддержку. «Период пандемии преподал нам много жизненных уроков. И в то время, когда государственная медицина работает на грани возможностей, помощь специалистов Минобороны неоценима», — подчеркнула она.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко отметила серьезный вклад военных коллег в работу реанимаций и стационаров учреждений области и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, группа военных медиков, в составе которой реаниматологи, анестезиологи, пульмонологи, инфекционисты и эпидемиологи, в начале декабря прибыла в Псковскую область для оказания псковским врачам методической и практической помощи в лечении пациентов с COVID-19. Работа военной делегации в регионе организована по договоренности Михаила Ведерникова и министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Врачи, фельдшеры и медицинские сестры медицинских учреждений Минобороны трудились в Псковской областной инфекционной больнице, Псковской межрайонной больнице, Псковской городской поликлинике, Псковской детской городской поликлинике, в Великолукской межрайонной больнице и Стругокрасненской межрайонной больнице. Военные специалисты оказывали помощь псковским врачам в наиболее тяжелых случаях, а также вели работу с пациентами в составе ковид-бригад.