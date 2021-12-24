Псковские НКО оценили эффективность государственной поддержки

16:35, 24 декабря 2021, ПАИ

Псковские НКО оценили эффективность государственной поддержки во время круглого стола в медиацентре ПАИ 24 декабря.

Заместитель председателя Псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова отметила колоссальное продвижение администрации региона за последние два года. «Просто и быстро стали решать вопросы, сейчас ни с кем уже встречаться не нужно, у всех есть телефоны и мессенджеры, и ответ приходит быстро», - сказала она, добавив, что взаимодействие между властями и НКО стало доступнее.

«20 лет назад сидели и думали, как написать устав, куда пойти, чтобы решить вопрос, а сейчас всё стало проще и быстрее», - отметил председатель коллегиального совета Лиги молодёжи Псковской области Константин Белов, говоря о поддержке некоммерческих организаций органами власти.

Кроме того, в ходе круглого стола Константин Белов оценил эффективность проекта «Продюсерский центр СО НКО», который помогает разобраться в структуре и понять, чего не хватает и что нужно сделать. «Когда проходишь всю процедуру, то понимаешь недостатки и можешь выйти на новый уровень», - добавил Белов.

Директор АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Елена Николаева отметила, что для НКО предоставляют обучение, помогают с формированием заявок, проработкой проектов.

«У нас открывается ещё одно направление – социальная реклама, которая поможет поддержать проекты. Это своеобразное маркетинговое продвижение», - добавила Елена Николаева.

Руководитель отдела бухгалтерского и юридического сопровождения проектов АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Татьяна Марина рассказала, что чаще всего некоммерческие организации дают именно «удочку, а не рыбу».

«НКО способна и должна просить помощь для своей устойчивости», - отметила Татьяна Марина.

Заместитель директора Центра молодежи и общественных инициатив Олеся Назарой также анонсировала создание профильной магистерской программы для НКО на базе ПсковГУ.

«Это будет впервые в нашей стране, появится возможность получать профильное образование и переходить на другой уровень работы», - подчеркнула Назарой.