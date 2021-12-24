Спасатели выезжали на помощь застрявшим на льду Чудского озера рыбакам

16:15, 24 декабря 2021, ПАИ

Спасатели 24 декабря выезжали на помощь застрявшим на льду Чудского озера рыбакам, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Трое мужчин находились на рыбалке неподалеку от деревни Спицино. В какой-то момент лед дал трещину и рыбаки оказались отрезаны от берега. На помощь им был направлен катер на воздушной подушке поисково-спасательного отряда г. Гдова.

К моменту прибытия спасателей рыбаки вышли на берег самостоятельно.

Напоминаем, что на данный момент в Псковской области продолжает действовать запрет выхода на лёд водоемов. Введение запрета связано с установившейся минусовой температурой и образованием неустойчивой корки льда. Запрет выезда на лед транспорта действует всегда, независимо от времени года и погодных условий.