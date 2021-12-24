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Происшествия

Спасатели выезжали на помощь застрявшим на льду Чудского озера рыбакам

Спасатели 24 декабря выезжали на помощь застрявшим на льду Чудского озера рыбакам, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Трое мужчин находились на рыбалке неподалеку от деревни Спицино. В какой-то момент лед дал трещину и рыбаки оказались отрезаны от берега. На помощь им был направлен катер на воздушной подушке поисково-спасательного отряда г. Гдова.

К моменту прибытия спасателей рыбаки вышли на берег самостоятельно.   

Напоминаем, что на данный момент в Псковской области продолжает действовать запрет выхода на лёд водоемов. Введение запрета связано с установившейся минусовой температурой и образованием неустойчивой корки льда. Запрет выезда на лед транспорта действует всегда, независимо от времени года и погодных условий.

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