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Политика

Михаил Ведерников принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видео-конференц-связи принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Заседание 24 декабря провел президент России Владимир Путин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Основной темой совещания стало развитие научно-технологического потенциала страны. Участники заседания подвели итоги завершающегося Года науки, а также обсудили предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны.

Ключевым результатом тематического года президент назвал качественно новый уровень научного просвещения. «Интерес общества к науке, ее истории, современным достижениям без преувеличения огромный, колоссальный», — оценил Владимир Путин.

«Важнейшая тема нашей встречи — дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия, высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны. Речь идет не только о создании новых знаний и технологий. Принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении и в образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач. Подчеркну, развитие России, наших регионов возможно только вместе с наукой», — отметил глава государства и напомнил, что почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. Научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах РФ, по словам Владимира Путина, становятся флагманами целых территорий.

В 2021 году Псковский государственный университет стал участником проекта «Приоритет 2030» Минобрнауки, который нацелен на наращивание научно-технического потенциала. Благодаря этому вуз ежегодно до 2030 года будет получать грант в размере 100 млн рублей на реализацию своей программы развития.

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