Светофор подключили на ранее ликвидированном пешеходном переходе в центре Пскова

17:34, 24 декабря 2021, ПАИ

Светофор подключили 24 декабря на ранее ликвидированном пешеходном переходе на Октябрьском проспекте в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пешеходный переход ликвидировали в сентябре 2019 года. В ноябре того же года депутат Думы Григорий Турчин выступил с предложением восстановить его, однако получил отказ. Представитель ГИБДД к тому же отметил, что с 2016 года на пешеходном переходе произошло 10 ДТП, в которых пострадали местные жители, в том числе два ребёнка.