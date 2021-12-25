О финалистах, подарках за фото и странных желаниях депутата – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:10, 25 декабря 2021, ПАИ

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Доброй ночи всем неспящим! Это «Хороший дайджест», и Сергей Владимирович на связи. Будем говорить о позитивных событиях ушедшего дня. Плохим новостям здесь нет места.

Вчера вечером, 24 декабря, были определены финалисты Первой общественной премии Псковской области «Народное признание». Вы уже сейчас можете посмотреть, прошли ли те кандидаты, за которых вы голосовали. В каждой номинации остались только три финалиста. А победителей узнаем в конце января. Добавлю, что организатором премии выступает Псковское агентство информации.

Минсельхоз предупредил о подорожании в следующем году хлеба и масла. Хоть бы кто предупредил об удешевлении! Не удивлюсь, если Правительство России возьмёт и подготовит закон, запрещающий цокать языком, глядя на ценники.

В Госдуме есть такой депутат Султан Хамзаев. Сначала он предложил ограничить продажу спиртного на Новый год. Не получилось. Теперь депутат загорелся другой идеей: дескать, в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населённых пунктов. Вам смешно? А я думаю, может, с его маниакальным упорством следует начать пить самому? Ну, чтобы нам всем ничего не досталось!

Туристский информационный центр Псковской области подготовил праздничную фотозону на улице Пушкина, где сейчас проходит новогодняя ярмарка. Здесь можно не просто сделать фотографию, но и получить приятный подарок. Как это сделать, читайте по ссылке. Я очень люблю выкладывать фотки в соцсетях. Все знакомые сразу заходят поинтересоваться: не треснул ли я от счастья в каком-нибудь месте?

Как это ни странно, Новый год – это не только шумное веселье, но ещё и ипохондрия. Да-да! Одинокие люди ощущают себя в Новый год особенно покинутыми. Психологи дали несколько советов, как провести Новый год, если рядом нет никого. Самое главное правило: не насилуйте себя! Необязательно скакать и веселиться, если вам не хочется.

Корреспондент ПАИ Никита Черкашин по морозцу вышел на улицы Пскова, чтобы спросить у прохожих, как они укрепляют своё здоровье. Опрос получился любопытным. Было предложено много методов – от употребления фруктов и овощей до зимней рыбалки. А если фрукты лопать на рыбалке, здоровье утроится?

Сюжет ПАИ о псковских новогодних ёлках показали на канале ОТР. И не только корреспондент Дмитрий Коновалов стал известен стране, но и наши красавицы ели, которые специально выращивают к Новому году.

Районы Псковской области получат по 1 млн рублей на украшение населённых пунктов. Закупки и монтаж будут проведены максимально оперативно. Глава региона Михаил Ведерников сказал, что украшения должны впоследствии остаться в районах и будут не раз радовать псковичей. Вот такая красотень!

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!



