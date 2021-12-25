Новый год спасён: в Псков вернулась Снегурочка

11:42, 25 декабря 2021, ПАИ

На фасад дома № 9 на улице Советской в Пскове вернулась Снегурочка. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее сообщалось, что Снегурочка, украшавшая фасад дома, исчезла. Хозяйка Екатерина Ли рассказала, что со Снегурочкой всё хорошо и скоро она предстанет перед жителями города в новом наряде. «Как истинная женщина, решила сменить костюм», – добавила Ли.

Впервые Дед Мороз появился в Пскове в 2020 году. Сказочный персонаж размером с настоящего мужчину тогда ещё не заглядывал в окно, а просто висел на балконе. В этом году Дед Мороз «залез» чуть выше и даже нашёл себе спутницу.

Творчество Екатерины так полюбилось жителям Псковской области, что её выдвинули на соискание общественной премии «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива».