Новый год спасён: в Псков вернулась Снегурочка
На фасад дома № 9 на улице Советской в Пскове вернулась Снегурочка. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Ранее сообщалось, что Снегурочка, украшавшая фасад дома, исчезла. Хозяйка Екатерина Ли рассказала, что со Снегурочкой всё хорошо и скоро она предстанет перед жителями города в новом наряде. «Как истинная женщина, решила сменить костюм», – добавила Ли.
Впервые Дед Мороз появился в Пскове в 2020 году. Сказочный персонаж размером с настоящего мужчину тогда ещё не заглядывал в окно, а просто висел на балконе. В этом году Дед Мороз «залез» чуть выше и даже нашёл себе спутницу.
Творчество Екатерины так полюбилось жителям Псковской области, что её выдвинули на соискание общественной премии «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива».
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Михаил Ведерников поручил до 15 марта предоставить итоговый доклад о решении вопросов, поступивших на прямую линию
О финалистах, подарках за фото и странных желаниях депутата – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»