Более 260 тысяч жителей Псковской области защитились от коронавируса

12:01, 25 декабря 2021, ПАИ

260 920 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса, из них 1 489 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом привились 263 006 человек, в том числе 1 177 — за минувшие сутки. Ревакцинацию прошли 30 353 жителя Псковской области, прирост ревакцинированных за сутки составил 237 человек. Использовано 81,9 % поступившей в регион вакцины.

«Число пациентов с коронавирусом на амбулаторном и стационарном лечении составляет менее 3 тысяч человек. Вакцинация делает своё дело», – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Псковской области за сутки скончались ещё пять человек.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.