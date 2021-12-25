Губернатор Псковской области приглашает псковичей принять участие в выставке работ молодых художников
В феврале в Пскове пройдёт большая выставка работ молодых художников, которая объединит сразу несколько площадок, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Он рассказал, что креативное пространство «Лофт» вместе с Псковской областной библиотекой для детей и юношества им. В. А. Каверина и областной универсальной научной библиотекой проведут совместную городскую выставку, которая откроется одновременно на трёх площадках.
К участию в выставке приглашаются художники региона до 35 лет.
«Не секрет, что начинающим специалистам очень сложно заявить о себе, поэтому это прекрасная возможность показать себя», – отметил Михаил Ведерников.
Для участия в проекте необходимо принести свои работы по адресу ул. Спортивная, 1б до 17 января. Открытие выставки планируется 1 февраля.
«Первые картины уже пришли – их прислала псковичка Анна Васильева (Марса). Она много лет обучалась в художественной школе и до сих пор продолжает развивать свои творческие навыки и способности. У неё необычные работы, яркие, своеобразные – уверен, они займут достойное место на выставке», – подчеркнул глава региона.
Одним из участников проекта стал Псково-Изборский заповедник. Сотрудники музея планируют провести интервью с некоторыми художниками, чтобы рассказать об их творчестве.
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Губернатор Псковской области приглашает псковичей принять участие в выставке работ молодых художников
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