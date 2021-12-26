Ещё 423 жителя Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

10:22, 26 декабря 2021, ПАИ

423 человека привились вторым компонентом препарата против коронавируса за 25 декабря. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Первым компонентом вакцинировался на сегодня 231 человек. Ревакцинировались 44 жителя региона.

«Поступила новая партия вакцины: 15 тысяч доз «Спутник V» и 11,5 тысяч доз «СпутникЛайт». Записывайтесь на прививку!» - обратился к псковичам Михаил Ведерников.

Ранее ПАИ сообщало о числе заболевших коронавирусом и излечившихся от болезни, по данным статистики на 25 декабря.