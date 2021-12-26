Ещё 423 жителя Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19
423 человека привились вторым компонентом препарата против коронавируса за 25 декабря. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Первым компонентом вакцинировался на сегодня 231 человек. Ревакцинировались 44 жителя региона.
«Поступила новая партия вакцины: 15 тысяч доз «Спутник V» и 11,5 тысяч доз «СпутникЛайт». Записывайтесь на прививку!» - обратился к псковичам Михаил Ведерников.
Ранее ПАИ сообщало о числе заболевших коронавирусом и излечившихся от болезни, по данным статистики на 25 декабря.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
25 декабря 2021
Российские студенты смогут проходить стажировку в ведущих высокотехнологичных компаниях