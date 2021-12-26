Публикуем видео с места лобового столкновения двух автомобилей в Псковском районе

15:24, 26 декабря 2021, ПАИ

Лобовое столкновение автомобиля «Форд» и микроавтобуса «Фольксваген» произошло сегодня днём на десятом километре дороги от Моглино в сторону Старого Изборска после поворота на деревню Красная Репка.

Ранее ПАИ сообщало об обстоятельствах ДТП и публиковало фоторепортаж с места происшествия.