Публикуем видео с места лобового столкновения двух автомобилей в Псковском районе
Лобовое столкновение автомобиля «Форд» и микроавтобуса «Фольксваген» произошло сегодня днём на десятом километре дороги от Моглино в сторону Старого Изборска после поворота на деревню Красная Репка.
Ранее ПАИ сообщало об обстоятельствах ДТП и публиковало фоторепортаж с места происшествия.
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