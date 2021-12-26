Российская компания разработала приложение для отслеживания местоположения детей на Apple Watch

19:41, 26 декабря 2021, ПАИ

Пермская компания – резидент «Сколково» разработала приложение для умных часов Apple Watch для отслеживания местоположения детей. Это первое приложение, чью интеграцию с часами одобрила компания Apple, сообщил ТАСС директор по маркетингу компании «Где мои дети» Антон Ларченков.

В приложение умных часов также была внедрена тревожная кнопка – в случае экстренной ситуации ребёнок может нажать на неё. Информация с данными о геолокации немедленно отобразится на смартфоне родителя для оказания своевременной помощи.

Кроме того, в приложении есть развивающие задания для ребёнка. Их создаёт профессиональная команда методологов, учитывая возраст детей. В будущем функционал приложения на часах планируют добавить данные о времени, которое ребёнок проводит в гаджете, статусы о его физической активности и другие.