Российская компания разработала приложение для отслеживания местоположения детей на Apple Watch
Пермская компания – резидент «Сколково» разработала приложение для умных часов Apple Watch для отслеживания местоположения детей. Это первое приложение, чью интеграцию с часами одобрила компания Apple, сообщил ТАСС директор по маркетингу компании «Где мои дети» Антон Ларченков.
В приложение умных часов также была внедрена тревожная кнопка – в случае экстренной ситуации ребёнок может нажать на неё. Информация с данными о геолокации немедленно отобразится на смартфоне родителя для оказания своевременной помощи.
Кроме того, в приложении есть развивающие задания для ребёнка. Их создаёт профессиональная команда методологов, учитывая возраст детей. В будущем функционал приложения на часах планируют добавить данные о времени, которое ребёнок проводит в гаджете, статусы о его физической активности и другие.
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Российская компания разработала приложение для отслеживания местоположения детей на Apple Watch
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