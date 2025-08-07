Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Ушёл из жизни клирик Великолукской епархии иерей Владимир Сергеев

На 54-м году жизни скончался клирик Великолукской епархии иерей Владимир Сергеев, настоятель храма Киево-Печерской Иконы Успения Божьей Матери в селе Руново. Об этом ПАИ сообщили в Великолукской епархии.

Владимир Сергеев. Фото: Великолукская епархия

Причина смерти – инфаркт миокарда.

Иерей Владимир родился в деревне Вороны в Белоруссии. В 1991 году получил светское образование в Великолукском строительном техникуме. В 1997 году Владимир Витальевич ступил на первую ступень священнической иерархии, став диаконом. В этом же году отца Владимира Сергеева рукоположили в иереи. В марте 1999 года получил церковную иерархическую награду – набедренник. С 1997 по 2014 год проходил служение в Псковской и Великолукской епархиях. С 2014 по 2025 год служил в Великолукской епархии.

В 2015 году стал настоятелем храме Киево-Печерской Иконы Успения Божьей Матери в селе Руново.

Ранее сообщалось, что на 71-м году жизни скончался ветеран журналистики, бывший главный редактор газеты Себежского района «Призыв» Вячеслав Сидоренков.

