Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый врач ведёт приём в Великолукской стоматологической поликлинике

В июле в Великолукскую стоматологическую поликлинику пришла работать врач-стоматолог Мария Трофименко, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

В 2024 году специалист закончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности «стоматология».

Мария Трофименко ведёт приём пациентов в хирургическом кабинете поликлиники. «Работа стоматолога на хирургическом приёме требует не только навыков и знаний, но и умения находить подход к каждому пациенту, чтобы сделать процедуру максимально комфортной и эффективной, и Мария Сергеевна успешно справляется с этой задачей», – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что онкоуролог из Санкт-Петербурга будет вести приём в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2025

Стены псковских школ подготавливают к новому учебному году
07 августа 2025

Три заявки Псковской области победили в конкурсе Президентского фонда экологических и природоохранных проектов
07 августа 2025

В Великолукском районе смонтировали здание ФАПа в деревне Дубрава-1
07 августа 2025

Новый врач ведёт приём в Великолукской стоматологической поликлинике
07 августа 2025

Ушёл из жизни клирик Великолукской епархии иерей Владимир Сергеев
07 августа 2025

Опубликован список зачисленных в бакалавриат ПсковГУ
07 августа 2025

Карантин по чёрному сосновому усачу ввели в двух районах Псковской области
07 августа 2025

Наркоцех по производству «синтетики» ликвидировали в сельском доме в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...