Новый врач ведёт приём в Великолукской стоматологической поликлинике

20:23, 07 августа 2025, ПАИ

В июле в Великолукскую стоматологическую поликлинику пришла работать врач-стоматолог Мария Трофименко, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

В 2024 году специалист закончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности «стоматология».

Мария Трофименко ведёт приём пациентов в хирургическом кабинете поликлиники. «Работа стоматолога на хирургическом приёме требует не только навыков и знаний, но и умения находить подход к каждому пациенту, чтобы сделать процедуру максимально комфортной и эффективной, и Мария Сергеевна успешно справляется с этой задачей», – добавили в министерстве.

