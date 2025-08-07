Опубликован список зачисленных в бакалавриат ПсковГУ

19:55, 07 августа 2025, ПАИ

В ПсковГУ озвучили список зачисленных в бакалавриат и на специалитет на основные очные места, сообщается на сайте вуза.

«Поздравляем всех поступивших! И напоминаем: на некоторых направлениях возможен дополнительный набор. Следите за нашими объявлениями!» – отметили в вузе.

Списки можно посмотреть здесь.

