Опубликован список зачисленных в бакалавриат ПсковГУ

В ПсковГУ озвучили список зачисленных в бакалавриат и на специалитет на основные очные места, сообщается на сайте вуза.

Фото: ПсковГУ

«Поздравляем всех поступивших! И напоминаем: на некоторых направлениях возможен дополнительный набор. Следите за нашими объявлениями!» – отметили в вузе.

Списки можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что в Военном учебном центре ПсковГУ проходят междисциплинарные экзамены для первого выпуска.

