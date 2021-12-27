Путь кванторианца в мини-кремниевой долине – в ПАИ-live с Надеждой Григорьевой

14:42, 27 декабря 2021, ПАИ

Чему учат в псковском «Кванториуме»? Как туда попасть учиться? Кто там учит детей и какие к ним предъявляются требования? Кого берут в учителя технопарка? Какие программы работают в псковской мини-кремниевой долине? И какие бонусы получают кванторианцы после обучения? Обо всём этом в проекте ПАИ-live рассказала директор «Кванториум. Псков» Надежда Григорьева.

Техномагия

– Надежда, расскажите, пожалуйста, что это за волшебный центр «Кванториум»?

– «Кванториум» относится к сети детских технопарков, федеральной сети детских технопарков. Детский технопарк «Кванториум. Псков» открылся в 2018 году, мы уже существуем практически три года. Это центр дополнительного образования детей. Программы, которые мы здесь реализуем, – технической направленности и естественно-научной. Если кратко.

– А можно поподробнее узнать, какие знания, умения и навыки развиваются у ребёнка при регулярном посещении и занятиях в вашем центре?

– На самом деле, наши программы можно оценить многогранно. Кроме того, что дети приобретают очень современные знания, связанные с работой и оборудованием, различным программным обеспечением, они учатся у нас проектной деятельности. Вся работа в «Кванториуме» направлена на проектную деятельность. Мы обучаем детей дизайн-мышлению, мы хотим, чтобы ребенок, который посещает «Кванториум», учился представлять свои идеи, искать информацию, верифицировать ее, отличать ложную информацию от верной, учился представлять то, что он разработал. Хорошее качество, когда ребенок может работать в команде, ведь это тоже нужно развивать. В школе очень часто идет индивидуальная работа. Мы хотим, чтобы ребёнок не терялся в мире информации. Кроме того, сейчас все отмечают такой тренд, что нельзя научиться чему-то, выучиться на всю жизнь. Мир постоянно меняется, и каждый из нас должен учиться всю жизнь. И наверное, это ключевое – научиться учиться, любить новые знания, понимать, что они необходимы, пытаться развиваться, любить развиваться.

– Вы перечислили набор компетенций, в том числе развитие критического мышления, дизайнерского мышления. С какого возраста можно отправлять к вам ребёнка, потому что компетенции достаточно взрослые?

– К нам ребята приходят с 12 лет и до 18 лет включительно. Мы не делаем ограничений по учебным заведениям. Это могут быть как школьники, как ребята, обучающиеся на семейном обучении, и даже учащиеся колледжей, если первый курс, например.

– Как к вам можно попасть? Если не определена какая-то узкая категория, кто может к вам прийти на занятия? Каким образом можно вступить в ряды кванторианцев?

– Мы обычно рекомендуем и родителям, и ребятам вначале посетить нашу группу «ВКонтакте», она у нас открытая, посмотреть то, чем занимается «Кванториум». У нас шесть направлений. Посмотреть, какие программы реализует «Кванториум». Зайти на наш сайт, посмотреть мероприятия, которые у нас организуются. Можно записаться через группу «ВКонтакте», заполнив гугл-форму, или позвонить по телефону на ресепшен, где Анна, наш администратор, всегда проконсультирует по всем вопросам. Сразу хочу отметить, что есть дни недели и топовое время, где очень быстро разбираются места, – это суббота, и очень сложно попасть. Если есть цель попасть в «Кванториум», лучше сделать это заранее. Массовые наборы ребят мы делаем обычно с января, запись уже сейчас идёт. И дальше, следующая запись будет в августе, в конце августа, с сентября будут стартовать новые группы. Здесь нужно не упустить момент, сделать это вовремя. Для записи в соцсети «ВКонтакте» есть форма, там нужно заполнить о себе сведения для того, чтобы мы могли связаться с родителями или законными представителями и конкретно договориться о времени, может, расписании особом, если вдруг нужно ребенку что-то особое.

Обучение по шести направлениям

– Вы сказали, что шесть направлений. Вы не могли бы их назвать, чтобы было понятно? Ребёнок со склонностями к точным наукам либо гуманитарным, либо это вообще дополнительное образование, которое над этим стандартным делением?

– Знаете, нам кажется, что не имеет смысла ориентироваться на какие-то личные характеристики, уже сложившиеся в школе, – гуманитарий или, может, условно, физматик, когда человек склонен к точным наукам. Здесь просто нужно подумать: интересна тебе или нет командная работа, интересно ли тебе узнать что-то новое, поработать с современным оборудованием, узнать какие-то новые для себя вещи. А что касается направлений, то их несколько: у нас «Проробоквантум», «VR/AR-квантум», «Геоквантум», «Аэроквантум», «Наноквантум» и «Хайтек». Хайтек мы часто называем сердцем нашего «Кванториума», потому что к нему кроме групп «Хайтека» в любой квантум обращаются в рамках реализации проекта. Иногда просто нужно физически сделать какой-то макет или какую-то модель, поэтому нужно прийти в «Хайтек», там ребятам помогают наставники, а ребята из «Хайтека» помогают выполнить эту работу.

– Перед тем как записаться на постоянное обучение, есть какой-то день открытых дверей? Или есть день проб, когда ребёнок может какую-то часть времени провести на одном направлении, потом на другом и потом уже определиться?

– У нас бывают дни открытых дверей, бывают мастер-классы, которые ребята могут посещать и посмотреть, что же внутри «Кванториума» и как это все работает, как это все устроено. Если есть желание, всегда можно найти возможность к нам попасть и попробовать себя в разных абсолютно вариантах. Что такое постоянная основа? Дело в том, что наши программы имеют определенное количество часов. По окончании программы каждый ребенок на выпуске должен защитить проект. По итогам защиты проекта, по итогам обучения наставник может рекомендовать к продолжению обучаться, а может не рекомендовать. Комиссия, которая принимает участие в оценке защиты проекта, тоже может внести какую-то свою лепту в этот момент. Ребенок получит сертификат обучения, он получит документ, в котором указано, по какой программе он обучался, сколько часов он получил. Но при этом может так сложиться, что ему будет дальше рекомендовано продолжать обучаться. Поэтому здесь очень важно понимать: если ты один раз записался, это не значит, что на всю жизнь и до конца школы ты будешь ходить. Нужно стараться показывать результаты и принимать активное участие в жизни «Кванториума».

– То есть можно и попасть в ряды отчисленных?

– Да, нулевой уровень доступен всем. Когда приходим, есть вводный модуль, программа посильна абсолютно любому ребенку. Любой ребенок может себя попробовать и понять, что дальше ему нужно, а что не нужно. В принципе, и сам ребенок может выбрать. В следующем году, если этот квантум ему не подошел по каким-то причинам, записаться в другой квантум, попробовать себя в другом каком-то направлении. Тоже важно понимать, что не одна проба есть у человека, а раз в год он может попробовать себя в другом квантуме.

– По поводу продолжительности обучения: вы сказали – с 12 до 18 лет – складывается впечатление, что в 12 ты пришел и до 18 ты можешь там быть. Но оказывается, что нет.

– Да. Мы можем, естественно, принять ребенка по его заявлению, он у нас отучится. Но дальше может так получиться, что мы с ним попрощаемся. Но если ребенок успешен, показывает себя, то может перейти на первый уровень, на второй уровень, может оказаться в проектной группе. И конечно, он может оставаться долгое время, если ему по-прежнему это будет интересно, и он будет проявлять активность и осваивать те программы, которые предлагает «Кванториум».

Из «Кванториума» – в Бауманку

– Воспитанники, если их так можно назвать, «Кванториума» – это дети, которые очень вовлечены во всю деятельность центра. А что они, на ваш взгляд, получают? Какой профит, практическая польза для этих детей? Может, как-то плохо сравнивать, но, может, они показывают какие-то результаты, добиваются успеха в олимпиадах либо каких-то проектах? Среди воспитанников «Кванториума» есть один мальчик, который участвовал в федеральном проекте и приехал оттуда миллионером.

– Есть такое. На самом деле, не только в этом конкурсе. Были и другие конкурсы, у нас ребята участвовали в олимпиаде МФТИ во Владивостоке и там тоже оказались в числе призеров. Ребята не только получили какие-то призы и дипломы, но еще и баллы к ЕГЭ и места в вузах, потому что на таких олимпиадах, такого уровня олимпиадах всегда присутствуют вузы, которые отбирают одаренных ребят и предлагают им поступление. Они еще учатся в школе, а уже имеют место в вузе. Некоторым ребятам в этом году это очень помогло, потому что вы наверняка наслышаны, что год был тяжелым для поступления, была сложная конкурсная история в вузах, и для ребят-кванторианцев, которые были участниками разных конкурсов и олимпиад, это оказалось выигрышным. Они получили дополнительные баллы и смогли поступить при прочих равных условиях с другими ребятами.

Да, и среди выпускников есть кванторианцы, которые поступили в серьезные вузы, ИТМО, например, поступили в Бауманский институт, самые разные направления, самые разные вузы. Но мне кажется, что здесь не столько в этом важность. Мы помогаем ребенку, во-первых, создать условия для профориентации, помочь ему попробовать себя в разных направлениях, в разных ролях, еще будучи школьником.

Второй важный момент – мы создаем условия для успешности его в жизни. Он не будет бояться публичных выступлений, он сможет ориентироваться в информационном потоке и находить какие-то зерна, которые на самом деле ценны. Он может понимать, что он сейчас не изобрел ноу-хау, а что есть куча аналогов. Он понимает, кто такой пользователь и что такое встать в тапки пользователя, и что его любое дело должно реально причинять добро, оно должно приносить пользу. Не просто дело ради дела, а чтобы это было кому-то нужно, исследовать тех людей, кому мы делаем это дело. Понимать, какие важные вещи нужно учитывать при создании каких-то продуктов, при создании каких-то проектов, чтобы это было ценно именно для пользователя.

Мы помогаем детям быть просто успешными в жизни в плане ориентации в таком сложном, меняющемся мире. Они гибкие, они быстро подстраиваются под ситуацию. У нас проходит много конкурсов, таких как «Хакатон», когда нужно за три дня с открытой задачей найти какое-то решение. Или тот же Курчатовский турнир, когда есть абсолютно открытая задача, которая не имеет сейчас в принципе решения в области науки. Детям она предлагается, и дети какое-то свое решение генерируют. Это очень ценно, что ученые Курчатовского института высоко оценивали это решение, и в качестве приза школьникам предлагают даже стажировку в Курчатовском институте. Это тоже приятно. Наши дети уже ездили в прошлом году, и в этом году опять есть среди победителей наши ребята.

Мы пытаемся помочь детям в этой жизни сориентироваться, что любой ребёнок, оказавшийся в «Кванториуме», – не важно, гуманитарий или технарь, – он найдёт себя. Потому что в каждой команде должен быть и лидер, должен быть человек, который умеет представить свой проект ярко и красиво, уметь его продать. У нас есть такие бизнесмены, которые как раз прокачивают бизнес-составляющую.

Мини-кремниевая долина

– Прямо у вас такая мини-кремниевая долина!

– Но это на самом деле правда! Когда мы приглашаем на некоторые мероприятия сторонних спикеров, к нам приезжают очень разные люди, дают совершенно бесплатно детям мастер-классы. У нас есть программа «Есть вопросы». К ребятам приходят люди, добившиеся в бизнесе определенного веса, каких-то достижений, и рассказывают о своей работе, о своем пути, о своих сложностях в работе, дети задают им вопросы. Это на самом деле развивает и помогает не бояться ошибаться, не бояться пробовать новое. Опять же, девиз нашего времени «Ошибайся и делай, ошибайся и делай!». У нас своеобразная песочница для ошибок. Мы ошибаемся и делаем. Каждый проект, пусть даже он и не всегда бывает удачным, это проба, это какой-то результат.

– Получается такая прокачка по всем направлениям ребёнка. Это то, о чем как раз много лет говорят и специалисты Курчатовского института, что нам очень нужны конвергентные специалисты, нам нужны лидеры, нам нужны вторые Королёвы. И может быть, как знать, сейчас идет набор, и, может быть, псковские родители впечатлятся и к вам приведут такого нового Королёва, который потом окажется из Пскова, и мы потом все им будем гордиться.

– Но это на самом деле так! Мы видим, как дети к нам приходят, они не всегда бывают разговорчивы, не всегда бывают успешны в школе. Но когда они понимают, что здесь за ошибку никто 2 не ставит, а наоборот, твоя идея может оказаться настолько неожиданной и креативной, ты просто не знаешь, что так нельзя, и ты это предлагаешь. И вдруг это оказывается удачным. Они окрыляются, и во время защиты проектов мы видим совершенно других детей.

Это всегда нас радует, потому что мы видим результат, мы понимаем, от чего мы начинали и к чему мы пришли. И потом, знаете, мне кажется очень важным, что мы пытаемся создать такое комьюнити, где детям просто хорошо чувствовать себя, спокойно, уверенно. Они знают, что их всегда поддержат, любые начинания.

– Быть собой.

– Да, быть собой. Кстати, не знаю, видели вы или нет, недавно мы приглашали психолога подросткового к себе и тоже проводили интересное мероприятие, где сначала психолог рассказал об их возрасте, особенности. Вроде бы все известно, вроде бы все это говорят. В школе говорят. Но вот такого откровенного разговора, видимо, по каким-то причинам не получается. Мы еще раз убедились, что детям нужно, чтобы их слушали, слышали и помогали. Потому что родители работают, учителя заняты своими делами, и вот так вот, в спокойной обстановке, когда они сели и поговорили в кругу, задавали свои личные, абсолютно, вопросы, получали какие-то ответы, – это было круто. Это был запрос, кстати, детей. Мы не сами это придумали. Мы почувствовали их некоторые тревоги, опасения подросткового периода. И это прошло очень хорошо!

– Это очень приятно, что наше подрастающее поколение озадачивается уже в этом возрасте своим психическим и психологическим здоровьем.

– Знаете, нынешнее поколение – может, это не относится к «Кванториуму», – на самом деле отличается тем, что оно заботится о своем здоровье, оно о нем помнит, и им интересно, что с ними происходит, они хотят знать о своих особенностях, что сейчас и как быть, что сделать, чтобы быть здоровым долго и чувствовать себя хорошо. Это правда.

– Это просто замечательное место для детей. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Я думаю, что абсолютно четко все стало понятно, что «Кванториум» – это очень современное место с хорошими подходами к развитию детей. И я очень надеюсь, что ваши методы и ваш центр получат много откликов в виде новых воспитанников.

– Да, мы очень ждём как раз новых ребят, с новыми идеями. Мы хотим, чтобы они не боялись ошибаться, чтобы они получали удовольствие от процесса и делали все по любви.