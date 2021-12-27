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Происшествия

Три года условно получил виновник «пьяного» ДТП в Дно

Три года условно получил виновник «пьяного» ДТП в Дно, в результате которого серьёзно пострадал человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. 

25 сентября подсудимый, находясь за рулём «Форд Фокус» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на опору линии электропередачи. В результате аварии пассажир, находящийся на заднем сиденье, получил многочисленные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года. Также подсудимого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

 

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