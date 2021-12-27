В Великих Луках изменили время новогоднего салюта

13:06, 27 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках изменили время новогоднего салюта. Об этом заявил глава города Николай Козловский в своём Instagram-аккаунте.

«Новогодний салют прогремит в Великих Луках 1 января в 01:00», - отметил Николай Козловский, отметив, что решение было принято на основании пожеланий жителей о переносе времени.

Ранее великолучанам предложили выбрать время новогоднего салюта.

Напомним, салют в Пскове пройдёт 1 января в 01:00 на площади Ленина.