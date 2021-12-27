В Великих Луках изменили время новогоднего салюта
В Великих Луках изменили время новогоднего салюта. Об этом заявил глава города Николай Козловский в своём Instagram-аккаунте.
«Новогодний салют прогремит в Великих Луках 1 января в 01:00», - отметил Николай Козловский, отметив, что решение было принято на основании пожеланий жителей о переносе времени.
Ранее великолучанам предложили выбрать время новогоднего салюта.
Напомним, салют в Пскове пройдёт 1 января в 01:00 на площади Ленина.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
27 декабря 2021
Новогоднее интервью губернатора Михаила Ведерникова выйдет в спецпроекте «Гвоздь Telegram» в среду