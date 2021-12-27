Об итогах работы в округе № 2 за 2021 год рассказал депутат Псковской гордумы Сергей Колосов

18:58, 27 декабря 2021, ПАИ

Об итогах работы в своём округе за 2021 год рассказал в эфире проекта ПАИ-live депутат Псковской городской Думы от округа № 2 Сергей Колосов.

Он сообщил, что в этом году по национальному проекту «Безопасные дороги» была отремонтирована улица Бастионная с прилегающими тротуарами. Кроме того, по программе «Комфортная городская среда» и при помощи привлечения дополнительных средств удалось отремонтировать четыре двора.

Также Сергей Колосов рассказал о главных проблемах, которые беспокоят жителей округа № 2.