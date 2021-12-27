Григорий Стороненков – о принятом бюджете: Такого большого бюджета в Пскове никогда ещё не было

17:00, 27 декабря 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире проекта ПАИ-live назвал принятый на 2022 год бюджет Пскова небывалым.

«Бюджет вообще небывалый – 8,3 млрд рублей – такого большого бюджета в Пскове никогда ещё не было», - отметил Стороненков, добавив, что бюджет Пскова 2012 года был почти 3 млрд рублей, а бюджет 2021 года – 7,3 млрд рублей. – Рекорд уже поставлен»

Депутат отметил, что бюджет Пскова растёт с каждым годом.

«Например, принятый в конце 2020 года бюджет Пскова на 2021 год, в течение года увеличился почти на 1,5 млрд рублей», - добавил Стороненков.