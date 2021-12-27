Алексей Гиацинтов в финал «Русский ниндзя» не прошёл
Спортсмен из Пскова Алексей Гиацинтов, успешно прошедший в полуфинал шоу «Русский ниндзя», к сожалению, в финал не прошел. Пишут Luki.ru
«Сейчас я первый раз буду прыгать на батуте, я в шоке, я взрослый и никогда на нем не прыгал», — признался спортсмен.
Однако батут он преодолел очень хорошо, но не смог пройти препятствие «рукоход из дощечек», сорвался в воду и выбыл из гонки.
Напомним, что псковичу Александру Кузьмину и великолучанину Дмитрию Москвенкову также не удалось пройти все отборочные испытания, а вот атлет из Плюссы Семён Кокотлив вышел в финал «Русского ниндзя».
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