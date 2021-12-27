Алексей Гиацинтов в финал «Русский ниндзя» не прошёл

23:17, 27 декабря 2021, ПАИ

Спортсмен из Пскова Алексей Гиацинтов, успешно прошедший в полуфинал шоу «Русский ниндзя», к сожалению, в финал не прошел. Пишут Luki.ru



«Сейчас я первый раз буду прыгать на батуте, я в шоке, я взрослый и никогда на нем не прыгал», — признался спортсмен.



Однако батут он преодолел очень хорошо, но не смог пройти препятствие «рукоход из дощечек», сорвался в воду и выбыл из гонки.



Напомним, что псковичу Александру Кузьмину и великолучанину Дмитрию Москвенкову также не удалось пройти все отборочные испытания, а вот атлет из Плюссы Семён Кокотлив вышел в финал «Русского ниндзя».



